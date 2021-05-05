Millet Bahçesi ve Kongre Merkezi projesi görüşüldü

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Millet Bahçesi ve Kongre Merkezi ile ilgili Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zubeyir Tuncel ve Turhan Candan ile birlikte İmar Müdürlüğü personeliyle istişare toplantısı düzenledi.



Toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından proje görsellerini de paylaşan Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimize kazandıracağımız yeni millet bahçesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski stadyum yerinde güller açacak, kuşlar ötecek” görüşüne yer verdi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çorum’a Millet Bahçesi yapılacağı açıklanmış, projenin ihalesi de 29 Ocak’ta yapılmıştı. Proje kapsamında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun bulunduğu 56 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra Çorum’un büyük ihtiyacını karşılayacak bin kişilik kongre ve kültür merkezi yapılması öngörülmüştü. Millet Bahçesi ve Kongre Merkezi’nin taslak projesi de ilk kez Başkan Aşgın tarafından kamuoyuna paylaşılmış oldu.



(Haber Merkezi)

