Millet Bahçesi restoranı 10 yıllığına kiraya verildi

Belediye, Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi 2. Cadde üzerindeki Millet Bahçesi içinde bulunan 621.75 metrekare kapalı, 897,20 metrekare açık alanı bulunan restoran ve kafe nitelikli işyerini ihale ile kiraya verdi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi’ne göre açık teklif artırma usulüne göre düzenlenen ihaleye Mehmet Ali Yıldırım, Emrullah Yılmaz ve Kerim Ersüer katıldı.

1 yılık tahmini kira bedeli 100 bin TL+ KDV üzerinden düzenlenen açık artırma sonunda yıllığı 215 bin TL+ KDV teklif veren Emrullah Yılmaz restoranın işletmesini 10 yıllığına kazandı.

İhalenin Başkanlık makamının onayından sonra sonuçlanacağı öğrenildi.

(Bilgehan KİRİŞCİ)

