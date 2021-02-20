Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik göletin yüzeyi buz tuttu
Çorum'da Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik biyolojik arıtmalı göletin yüzeyi buzla kaplandı.
Güncel 20.02.2021, 15:39
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Kentte 3 gün etkili olan kar yağışının ardından, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.
Çorum Belediyesince 213 bin metrekareye yaklaşık 50 milyon lira yatırımla Çepni Mahallesi'nde kurulan Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buz tuttu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gölet, buzla kaplı görünümüyle güzel manzara oluşturdu.
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