Millet Bahçesi ihalesi 11 Mart’ta

Ceylan, uzun yıllardan beri tartışılan, son zamanlarda ise somut adımların atıldığı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı başta olmak üzere Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 nolu futbol sahaları, Güreş Eğitim Merkezi binasını da kapsayan spor alanlarının yerine yapılacak Millet Bahçesi hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 18 yıldır iktidarda bulunan AK kadroların Türkiye’ye ve Çorum’a Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan çok sayıda hizmeti kazandırdığını belirten Milletvekili Ceylan, yine Çorum’un ihtiyacı olan önemli bir projeyi hayata geçiriyor olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

“MİLLET BAHÇESİ 11 MART’TA İHALE EDİLİYOR”

Kendisinin de bizzat yakından ilgilendiği projenin detaylarının ve ihale tarihinin belli olduğunu belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Millet Bahçesi’nin Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacağını hatırlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da yakından ilgilendiği Millet Bahçesi’nin 11 Mart 2021 tarihinde ihalesinin yapılacağını duyuran Milletvekili Ceylan, ihale sürecinin ardından mevcut stadyum, spor salonu ve diğer spor tesislerin yıkımına başlanacağını ifade etti.

“7/24 VAKİT GEÇİRİLECEK ALANLAR VAR”

Çorum Millet Bahçesi’nin konumu itibariyle çevresinde konut, eğitim ve sosyal tesis fonksiyonlarının rekreasyonel gereksinimlerini karşılamasının dikkate alınarak projelendirildiğini söyleyen Ceylan, Millet Bahçesi’nde farklı yaş gruplarına uygun ve doğayla uyumlu birbirine entegre olan doğal formlardan oluşacağını dile getirdi.

“HEM SPOR HEM EĞLENCE MEKÂNLARI BULUNUYOR”

Ceylan, Millet Bahçesi’nde aynı zamanda estetik kaygısı göz önünde bulundurularak tasarlanan endemik bitkilerin tasarımla birlikte kullanılacağını kaydetti.

34 bin 656 metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi’nde 657 metre bisiklet yolu, 400 metre yürüyüş yolu, 740 metrekare koşu yolu, 14 adet açık otopark bulunacağını anlatan Ceylan, park içerisinde 1240 metrekarelik alanın Millet Kıraathanesi olacağını, ayrıca 1152 adet ağaç, 3 bin 140 adet çalının yer alacağını bildirdi.

“KÜLTÜR MERKEZİNE KAVUŞUYORUZ”

Çorum’da yıllardır kapsamlı bir kültür merkezi ihtiyacının hep dillendirildiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, Millet Bahçesi içerisinde 21 bir 217 metrekarelik alana Çorum’un yıllardır özlemini çektiği Kongre ve Kültür Merkezi’nin inşa edileceğini açıkladı. Ceylan, en az 1000 kişilik kongre ve kültür merkezi projesinin tamamlanmasıyla birlikte bu alanda önemli bir eksikliğin giderileceğini vurguladı.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR”

Ceylan, Çorum’un için her türlü talebi olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)