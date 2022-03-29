Millet Bahçesi içindeki kafeterya kiraya verildi
Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve Millet Bahçesi içindeki kafeteryayı kiraladı.
Güncel 29.03.2022, 19:39
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Belediye, Çepni Mahallesi, Öğretmen Lisesi 2. Cadde Millet Bahçesi içinde bulunan restoran kafeyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 10 yıl müddetle kiraya vermek üzere ihale düzenledi.
Belediye Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihaleyi yıllığı 102 bin TL + KDV teklifi ise Kemal Cansız kazandı. İhale Başkanlık makamının onayının ardından kesinlik kazanacak.
(Volkan SINAYUÇ)
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