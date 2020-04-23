“Millet 23 Nisan’da yine tek yürek”

100 yıl önce TBMM açılırken, sadece yeni bir meclis değil, aynı zamanda yeni bir devlet kurulduğunu anlatan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı yürüttüğünü, Cumhuriyet’i kurduğunu, devrimlerin altyapısını oluşturduğunu, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşması yönünde önemli yasalara imza attığını ifade etti.

Bir asırlık tarihi boyunca TBMM’nin, ulusal iradenin, ulusun elinden alınması çabası ile karşı karşıya kaldığını belirten Çiftçi, “Ulusumuz; kendi iradesini yok sayanlara asla geçit vermemiştir, vermeyecektir. Ulusumuz; tam bağımsızlığına, üniter devlet yapısına yönelik her türlü girişimi başarısız kılacak kudrete sahiptir.

Ulusal egemenliğimizin 100. yıl coşkusunu, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi bile gölgeleyemeyecektir. Pandemi ile mücadele için evinde kalan ulusumuz; törenlerle, şölenlerle olmasa da tek bir yürek olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamaktadır. Kurtuluş savaşında zor koşullar altında büyük bir mücadele ve dayanışma ruhu ile destan yazan ulusumuz, içinde bulunduğumuz bu zor günleri de dayanışma içinde geride bırakacaktır. Ulusumuzu aydınlık yarınlara taşıyacak sağlık ordumuzun her bir ferdi, yüreğinde inanç ve bilimin ışığıyla salgına son verme kararlılığındadır.

Covid 19 pandemisi ile dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine evrilirken, siyasi olarak baskıcı ve totaliter rejimleri hayata geçirme fırsatçılığı içine girenler hiç şüphesiz olacaktır. Gaflet ve dalalet içinde demokrasi dışı eğilimlere ulusumuz fırsat vermeyecek, toplumsal dayanışma ve mücadele ruhu bu sınavdan da başarı ile çıkacaktır. Ulusumuz, bunu bir asır önce bu destanı yazanlara ve bu destanın emanet edildiği çocuklara borçludur.

Genel Sağlık-İş olarak Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” dedi. (Haber Merkezi)