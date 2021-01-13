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Millî Savunma Bakanlığı memur alacak

Güncel 13.01.2021, 12:43 13.01.2021, 12:44
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Millî Savunma Bakanlığı memur alacak

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur istihdam edilecek.

Adaylar başvurularını internet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapabilecek. Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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