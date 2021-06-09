Mikrokredi, 18.yıl dönümünü kutluyor 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye’de mikrokredinin öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül, mikrofinans programının başlamasının 18.yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nobel Barış Ödülü Sahibi, Mikrokredinin dünyadaki fikir babası ve öncüsü Prof. Dr. Muhammed Yunus ile müşterek olarak 11 Haziran 2003 tarihinde Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın başlatılmasının yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Akgül, “Mikrokrediye destek veren devlet adamlarına, finansal yatırımcılara, kurum ve kuruluşlara, bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza sağlamış oldukları desteklerden dolayı mikrokrediden faydalanan tüm yoksul kadınlar için teşekkür ederiz. 2023 yılında ülkemiz 100. yılını, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ise 20. yılını kutlayacaktır. Şu anda 64 il 92 şubede 45 binden fazla mikrogirişimci kadın mikrokredi desteğinden faydalanmaktadır. Hedefimiz 20. yılımızda tüm Türkiye’de mikrokredi desteğini vermektir” dedi.

TGMP’de 18 yıl boyunca sayısız başarı hikâyesine tanıklık ettiklerini kaydeden Akgül, “Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgının hemen öncesinde 2003 yılından itibaren mikrokredi kullanan 200 bin dar gelirli kadın arasından 7 başarılı mikrogirişimcinin belgeselini izleyicilerle buluşturduk. “7 Kibele” belgeselinde yer alan yoksul mikrogirişimci kadınların her birisi zor hayat şartları altında dimdik ayakta durabilen güçlü kadınlardır. Umut, onlar için yeni bir başlangıçtır. Her biri gelir getirici faaliyette bulunmak ve çocuklarının geleceğini hazırlamak için hayat mücadelesi içerisinde üretmeye devam etmiştir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)