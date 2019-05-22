Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
83675
ALTIN
250.298
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7481
EURO
6.8129

Mikrofon gençlerin

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 100. yıldönümü Gençlik Haftası olarak kutlanırken, Atatürk Spor Salonu yanındaki potalarda sahne kurularak mikrofon gençlere bırakıldı.

Mikrofon gençlerin

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 100. yıldönümü Gençlik Haftası olarak kutlanırken, Atatürk Spor Salonu yanındaki potalarda sahne kurularak mikrofon gençlere bırakıldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 02:34
Mikrofon gençlerin

Programa, Bahçelievler Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, Yunus Emre Ortaokulu, İnönü Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Eti Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Milli Eğitim şube müdürleri ve çok sayıda öğrencinin hazır bulunduğu etkinlikte, gençler sahne aldılar ve hem çalıp hem söylediler.

Konserin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgesi verildi.

(Aliye ÖNCEL)

İlgili Haberler
TEGV’de ilkbahar etkinlikleri bitti
TEGV’de ilkbahar etkinlikleri bitti
Fatih Anadolu’dan 19 Mayıs coşkusu
Fatih Anadolu’dan 19 Mayıs coşkusu
Hasta ve hasta yakınlarına eğitim verildi
Hasta ve hasta yakınlarına eğitim verildi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim