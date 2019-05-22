Mikrofon gençlerin

Programa, Bahçelievler Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, Yunus Emre Ortaokulu, İnönü Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Eti Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Milli Eğitim şube müdürleri ve çok sayıda öğrencinin hazır bulunduğu etkinlikte, gençler sahne aldılar ve hem çalıp hem söylediler.

Konserin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgesi verildi.

(Aliye ÖNCEL)