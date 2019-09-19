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Mikroçip mucizesi

Özel Elitpark Hastanesi mikroçip aşılama yöntemi ile bir ailenin daha bebek sevinci yaşamasını sağladı.

Mikroçip mucizesi

Özel Elitpark Hastanesi mikroçip aşılama yöntemi ile bir ailenin daha bebek sevinci yaşamasını sağladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:30
Mikroçip mucizesi

Tüp bebek denemelerine rağmen bebek sahibi olan Irak’tan tıbbi turizm maksadıyla Türkiye’ye gelen aile, Çorum’da bebek sahibi oldu.

Eylül 2018’de gebelik ve çocuk istemi ile Özel Elitpark Hastanesi’ne başvuran aileye, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın tarafından mikroçip aşılama uygulamasına karar verildi.

Bebek sahibi olmayan isteyen kadın, Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın’ın uyguladığı başarılı bir ovulasyon (yumurtlama) ve aşılama (intrauterin inseminasyon) denemesinin ardından gebe kalabildi.

Gebelik sonrası çiftin takibi ve doğumu da Elitpark Hastanesi’nde gerçekleştirilirken, çip bebek birimi ve Elitpark Hastanesi çalışanları, çiftin daha sağlıkla bebeğini kucağına almasına vesile oldular.

Mikroçip aşılama yöntemiyle ilgili hastane tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

“Elitpak Hastanesi aşılama (intrauterin inseminasyan) tedavisinde 2016 yılından beri mikroçip yöntemini kullanmaktadır. Kadının yumurta kalitesi kadar, diğer önemli bir konunun da sağlıklı sperm seçimi olduğudur. Bu yöntem aşılama işlemleri için sperm hazırlanırken kullanılan bir teknik olup sperme minimum zarar veren en yeni teknolojinin ürünüdür: Bu sayede kısırlık açısından büyük önem taşıyan bu yöntem erkek faktörünün üreme üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmakta ve gebelik şansı katlanmaktadır. 2016 yılından beri kaydettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşarken bu genç anne ve babada hem gebelik sürecinde hem de gebeliğin oluşması safhasında olan desteklerinden dolayı hastanemize ve doktorumuza olan teşekkürlerini ilettiler.” (Haber Merkezi)

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