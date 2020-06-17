Migros'ta kovid-19 önlemi

Edinilen bilgiye göre, Bahabey Caddesi’nde bulunan Migros’ta 1 çalışanda pozitif vaka tespit edildi. Diğer 22 çalışan ise evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mağaza ise Halk Sağlığı görevlileri kontrolünde uzman ekiplerce dezenfekte edildi.

Migros, halk sağlığını tehlikeye atmamak için duyarlı bir davranış sergileyerek Bahabey Caddesi’de bulunan diğer şubesiyle Göğüs Hastalıkları Hastanesi yanında bulunan şubesini hizmete kapattı.

Migros tarafından vatandaşlara yapılan açıklamada, “Sayın müşterilerimiz mağazamız geçici süre ile kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Çorum halkının mağdur olmaması için kapatılan şubelerde bulunan çalışanlar, dezenfekte işlemlerinin yapıldığı şubeye yönlendirildi. Mağaza sorunsuz olarak Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış ise, “Pazartesi günü mağaza çalışanının annesinde görülen koronavirüs nedeniyle çalışana yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine mağaza personeli 22 kişiye karantina tedbirleri uygulandı. Mağazanın kendi doktorlarıyla yapılan istişare sonucunda mağazanın dezenfeksiyon işlemleri Halk Sağlığı ekipleri kontrolünde uzman ekiplerce dezenfekte edildi. Yapılan dezenfeksiyon işlemleri ve mağaza çalışmaları Bilim Kurulunun tavsiye ve kararlarına uygun şekilde işledi. Mağazada alışveriş yapılmasında sağlık açısından bir mahsur görülmemektedir. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışanın tedavisi sürüyor” dedi.