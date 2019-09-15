Mide bulandıran olayda ilk ifadeler

Komşusunun kızı 14 yaşındaki zihinsel engelli R.T.’ye defalarca tecavüz eden, yine zihinsel engelli ablasının kızı 24 yaşındaki H.B.’nin de çıplak fotoğraflarını elde ettiği iddiasıyla tutuklanan İhsan S.’nin, Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, “14 yaşındaki komşumun kızı ile üç kez ilişkiye girdim. Kız kardeşimin kızıyla fiziksel temasım olmadı. Bana o çıplak fotoğraflarını gönderdi, ben de hemen sildim" dedi.

Olay Çorum merkezde yaşanmıştı. İşsiz olduğu öğrenilen İhsan S.’nin ABD’de bulunan Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezince (Natıonal Center Formissing Exploıtep Chıldren) internette pedofili videolarını izlediği ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Merkezin bilgilendirmesi üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi’nce İhsan S. gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede pedofili görüntülerine rastlandı.

Telefondaki detaylı incelemede İhsan S.’nin bir kız çocuğuyla ilişkiye girdiğini gösteren fotoğraflar bulundu.

Savcılıktaki sorgusunda, suçlamaları kabul etmediğini söyleyen şüpheli, fotoğrafların gösterilmesi üzerine önce “bu kişi ben değilim” savunmasında bulundu. Daha sonra Cumhuriyet savcısına “siz bu fotoğraflarıma nasıl ulaştınız?” diye soran İhsan S., bir süre sonra suçunu itiraf etti.

Suçlamaları kabul eden İhsan S., “Bu fotoğraftaki kişi benim. 14 yaşındaki R.T ile ilişkiye girdim galiba. Ancak ben onunla ters ilişkiye girdim. Bu ilişkiye girmem farklı zamanlarda üç kez gerçekleşti. Benim alt komşum olurlardı. Ancak, öyle tecavüz falan olmamıştır. Kız bana kendi isteği ile yanaştı. Ben onlara evimi açtım. Her konuda onlara yardımcı oluyordum. Tecavüz etmedim. Ben R.T.’nin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Ayrıca 24 yaşındaki H.B. ile fiziksel bir durumum olmadı. O bana çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. H.B., ablamın kızı ve yüzde 90 oranında özürlüdür. H.B.'nin bana gönderdiği fotoğrafları gördükten sonra da sildim” ifadelerini kullandı.

İhsan S.’nin istismarına uğrayan 14 yaşındaki R.T. de cumhuriyet savcısına yaşadıklarını anlattı.

Şüphelinin komşuları olduğunu ve sürekli kendisine hediyeler aldığını dile getiren R.T., “Gününü hatırlamıyorum. Yakınlarım hastaneye gittiğinde ben evde yalnızdım. Kapı çalındı ve açtığımda İhsan S.’yi gördüm. Bana saldırdı ve ben salona kaçtım. Sonra bana tecavüz etti. Olanlardan hiç kimseye bahsetmememi istedi. Beni tehdit etti. Ben kaçıp annemin yanına gittim. Tecavüze uğradığımı anneme diyemedim. O günden sonra İhsan S., bana 10 kez belirli aralıklarla gelip tecavüz itti. Ondan korktuğum için polise gidemedim. Yakınlarıma hiçbir şey söyleyemedim. Ben bu kişiden şikâyetçiyim” dedi.

Olayın şüphelisi Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cinsel istismar suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. (Yusuf ÇINAR)