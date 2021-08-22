“MHP’yi algıyla teslim alamazlar”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhur ittifakının, cumhuriyetin hem 100. yıldönümü hem de 200'cü yıldönümünü planlayıp tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özeti olduğunu belirterek, bu inanmışlıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanları Dr. Devlet Bahçeli'nin verdiği mücadele ile ülkenin geleceğini aydınlık yarınlarla buluşturacaklarını kaydetti.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindeki parti yöneticileri uzun bir aradan sonra kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Agah Karapıçak düzenlediği toplantıda hem parti çalışmalarını hem de ülke gündemini değerlendirdi hem de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Çorum gündemi ile ilgili düşüncelerini paylaşarak bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapacakları çalışmaları değerlendirmek üzere düzenlediklerini belirttiği toplantıda MHP’nin 52 yıllık köklü mazisiyle, destansı mücadelesiyle, etkin ve kararlı siyasi anlayışıyla bugün de çok daha güçlü bir biçimde mevcudiyetini sürdürdüğünü ifade eden Karapıçak, MHP'nin Türkiye'nin hem sigortası hem de dağılmaz harcı ve özü olduğunu, MHP teşkilatları olarak 2023 seçimlerini önemsediklerini ve her kesimin bu hassasiyete sahip olmasını beklediklerini, Cumhur ittifakına sahip çıkmanın ve onu güçlü kılmanın yolunun birlik ve beraberliği her alanda sağlam tesis etmekten geçtiğinin altını çizdi.

MHP’de siyaset yapmanın zor olduğunu ülkenin güçlenip, atılım yapacak hale gelmesinde görünmez ellerin harekete geçerek ayak oyunlarına başladığını, MHP’de de durumun aynı olduğunu, parti güçlendiğinde ilerlediğinde büyüdüğünde önünün kesilmek istendiğini ifade eden MHP İl Başkanı Karapıçak; “Ya içerden ya da dışardan bölmeye, dağıtmaya ve etkisiz kılmaya çabalarlar. Tarihte bu ayak oyunlarının örneği çoktur. Hepsi de tarihin çöplüğündedir. Hiçbirinin ne adı ne de sanı vardır. Hatırlanmazlar bile. Bu yüzden tüm bu hesaplara ve planlara karşılık ülkücü uyanık, ferasetli ve sabırlı olmak zorundadır. Dalından düşen yaprak gibi savrulma hakkımız yoktur. Şehitler Ocağının ağır yükü ve vebali omuzlarımızdadır. Bunu unutmadan bu bilinçle hareket etmek boynumuzun borcudur. Çeşitli bahanelerin ardına sığınarak, ya da yarının hesabını yaparak, ayak oyunlarına tevessül ederek, beklentisi gerçekleşmeyince, yahut bir şekilde ikna edilerek yolunu ayıran arkadaşlarımız da oldu. Kısa zamanda hakikatle yüzleşeceklerdir. Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri, varlığımıza rehin koymak için el birliği edenleri diri umutlarımızla söndürecek, kabına sığmaz heyecanlarımızla süpürecek, zamanı kendi yörüngesine çekmiş muazzam duruşumuzla sileceğiz. Daha yetmedi, alayını birden silindir gibi ezip geçeceğiz. Gün gelecek onlar yine olmayacak, ancak biz her zaman burada var olacağız. MHP’nin kapısı mücadelemize destek vermek isteyen herkese, her zaman da açıktır. Bu kapı sadece fitneye ve ihanete kapalıdır” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin bu noktadaki uyarıları, tespit ve görüşlerinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Karapıçak, konuşmasında şunları kaydetti; “Bu uyarıların bütün toplum kesimlerince dikkate alınması elzemdir. Çorum il ve ilçe teşkilatları olarak liderimizin ve genel merkezimizin bu düşüncelerini de çeşitli iletişim araçları ve saha çalışmaları ile kamuoyuna duyurmanın, anlatmanın gayreti içerisindeyiz. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra kurulan Cumhur İttifakı ise Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyin ifadesiyle; "'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur”

Çorum’da göreve geldikleri tarihten bu yana en üst düzeyde birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını, yeni hizmet binasında yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını, ülkemiz ve Çorum için güzel hizmetlerde bulunmayı hedeflediklerini ifade eden Agah Karapıçak, toplantının soru cevap bölümünde son dönemde yaşanan istifaları değerlendirdi. MHP yönetiminden istifa eden kişilerin parti ile ilişiğinin devam ettiğini ve gönüllerinin MHP’de olduğunu bildiğini söyleyen Karapıçak, İskilip’te yaşanan olaylarla ilgili ise algı yaratılmaya çalışıldığını, 3 kişinin parti disiplin kurulunca ihraç edilmesine rağmen istifa ettik açıklamaları yaptığını, birinin ise partiye üyeliğinin dahi bulunmadığını kaydetti.

Tüm siyasi partilerde yaşanabilecek bir süreci yaşadıklarını ancak bir algı yaratılmak için sürekli MHP’nin gündeme getirildiğini belirten Karapıçak, MHP’nin Çorum’da da kendini göstermeye başladığı için saldırıların kasıtlı hale geldiğini anlattı. Türkiye’nin birliği ve varlığının kendileri için en önemli olgu olduğunu belirterek Türkiye’nin özünün de MHP olduğunu, MHP’yi kimsenin algıyla teslim alamayacağını, itibarsızlaştırma çabalarını boşa çıkaracaklarını, partilerine ve lidere sadakatin önemli olduğunu kaydetti.

“Bir ülkenin çekirdeği milliyetçileridir. Milliyetçileri dağıttığınız zaman o ülkenin ayakta kalması mümkün değildir” diye konuşan MHP İl Başkanı Karapıçak, Türk milleti bir ve beraber olduğu sürece kimsenin bu ülkeye gücünün yetmeyeceğini, MHP için en önemli olan şeyin ülkenin geleceği olduğunu sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)