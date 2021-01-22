MHP’ye yeni bina

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi 62 numarada bulunan 5 katlı, yaklaşık Bin 400 metrekare alana sahip olan binada hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Binanı içinde il ve merkez ilçe yönetim birimleri, taşra teşkilatı birimleri, toplantı ve konferans solonu, yemekhane, kütüphane, kafeterya ve mescidlerin yer alacağını belirterek yeni binanın tam anlamıyla bir siyaset ve kaynaşma merkezi olarak hizmet vereceğini dile getiren Karapıçak, binanın tadilat ve donatımı Milliyetçi Ülkücü Harekete gönül vermiş dava arkadaşlarının maddi ve manevi destekleri ile karşılandığını açıkladı.

MHP İl Başkanı Karapıçak yaptığı açıklamada; “Türk Dünyasının Bilge Lideri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin onayları ile başlatmış olduğumuz çalışmalar, pandemi süreci nedeniyle aksaklıklara uğrasa da çalışmalarımızda inşallah sona gelmiş bulunuyoruz. Bismillah diyerek tekrar başladığımız çalışmalar 3 ay gibi kısa bir sürede planlanıp bitme aşamasına yaklaşmıştır. Bu kutlu hizmette desteği olan ve destek olmak için bekleyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)