MHP’nin ikinci istişare toplantısı İskilip’te yapıldı

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ilçe istişare toplantılarının ikincisini İskilip’te gerçekleştirdi. Atatürk Orman Çiftliği Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonu’ndaki toplantıya MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanları, mahalle ve köy muhtarları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ve Belediye Başkanı Ali Sülük birer konuşma yaptı. Ardından da İl Başkanı Agah Karapıçak, kürsüye geldi. Karapıçak, istişare toplantılarının amacından bahsettiği toplantıda, ülkenin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, güncel konularla ilgili de açıklamalar yaptı.

MHP’nin Türk milletinin sesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka siperi olduğunun altını çizen Agah Karapıçak, MHP’nin dünü unutmayan, bugünler için yaşayan, yarınlar için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Türklüğün son kalesi, ülkücülüğün ise tek adresi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarından birinde olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Karapıçak, “Milletin iradesi ile salimen çıkabilmek için çok çalışmamız, milletin gönlünü yeniden ve daha fazla kazanmak için çalışmamız gerekir. MHP’nin öncelikli hedefi 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak yeni bir destan yazmaktır. Vatan bilinci, millet inancı, bayrak sevdası ile yoğrulmuş her vatandaşımızı birliğe, beraberliğe ve 2023 lider ülke Türkiye yolunda Milliyetçi Hareket’e davet ediyoruz” dedi.

Hilal ile Haçın savaşının bitmediğini, ülkeyi içerden tuttukları maşalar ve dışardan salladıkları parmaklarla tehdit etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Karapıçak, son günlerde kur dalgalanmaları ile birlikte tencere-tavacıların kaos çığırtkanlığının ortaya çıktığını söyledi.

Cumhur İttifakı ruhuyla birlik beraberlik içinde yarınlara yürüyeceklerini kaydeden Karapıçak, 9 Şubat 1969’dan 9 Şubat 2019’a kadar geçen 18 bin 262 günde herhangi bir sebepten dolayı partilerine küsen ancak yuva özlemi çeken tüm dava arkadaşlarıyla helalleşmeye hazır olduklarını vurguladı.



(Haber Merkezi)

