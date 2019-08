MHP’liler bayramlaştı

Parti binasında İl Başkanı Arslan Kaynar’ın evsahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, MHP Çorum Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin, MHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Tüm Çorumluların bayramını kutlayarak bir konuşma yapan İl Başkanı Kaynar; “Bayramlar kucaklaşma dönemi, kaynaşma vesilesi, yakınlaşma vetiresi, paylaşma ve gönül alma mevsimidir. Dargınlıkların tasfiyesi, kırgınlıkların telafisi, kavga ve küslüklerin tamiri için bayramların manevi iklimi eşsiz bir fazilet vakti, emsalsiz bir fırsat kaynağıdır” dedi.

Kurbanın, bir Müslüman’ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun işaret ve ifadesi olduğunu ifade eden Kaynar; “Milletçe kurban ibadetinin vecdi, bayram iradesinin vazgeçilmez azmi ile her zorluğu göğüsleyeceğimize, her zulmü gövdesiyle birlikte devireceğimize inancımız tam ve eksiksizdir. Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi, barış ve kardeşliğin sevinci, hatırlamanın ve hatırlanmanın sedası, adil ve hakkaniyetle bölüşmenin sevabıdır. Besmeleyle kesilen her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, gülücük saçan her yüz, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir. Bizi bir millet yapan, nihai olarak bu milleti eğilmez ve başedilemez kudret haline getiren bayramların yüksek erdem ve esenliğidir. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir. Kurban Bayramı; manevi iklim ve ruhundan aldığı feyizle çirkin ve ucuz hesap peşinde koşan çevrelerin tuzaklarını boşa çıkaracak, kaynaşma iradesini Allah’ın izniyle teyit edecektir” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)