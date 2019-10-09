MHP’li Öbekci’den, Bahçeli karşıtlarına sert tepki

Devlet Bahçeli’nin tedavisi ve istirahati süresince ortaya çıkan, duyum, paylaşım ve yazıların vicdanları yaraladığını ifade eden Hasan Oğuz Öbekci, hakaret ve bedduaların alıp başını gittiğini ama bunları söyleyenlere bakınca Bahçeli’nin ne kadar doğru yolda olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Genel Başkan Özel Kalemi Murat Çeliker’in süreç içerisindeki açıklamaları ile Bahçeli’nin sağlığının iyi olduğu hususunun kamuoyu ile paylaşıldığı ve bunun da Ülkücü camianın yüreğine su serptiğini belirten Öbekci, “Genel Başkanımızın yaşadığı kısa süreli rahatsızlık ve arkasından gelen istirahat süreci kamuoyunun gündemindedir.

Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın ve Genel Başkanımızın Özel Kalemi Murat Çeliker’in süreç içerisindeki açıklamaları Genel Başkanımızın sağlığının iyi olduğu ve süreci istirahat ile atlattığı yönündedir. Bu açıklamalar ülkücü kamuoyunun yüreğine su serpmiştir. Bu vesile ile liderimize bir kez daha geçmiş olsun diyor; Rabbimin Şafi adıyla şifa vermesini diliyor; Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin diyorum.

Liderimizin istirahati esnasında geçen süreçte gördüğümüz, okuduğumuz, duyduğumuz bir takım paylaşımlar ve yazılar ise vicdanlar zedelemiş ve insanlık onurunu yaralamıştır.

Hakaretler, beddualar almış başını gitmiştir. Ama bunları söyleyenlere bakınca bile Genel Başkanımızın ne kadar doğru yolda olduğu bir defa daha ortaya çıkmıştır.

Ne kadar iş birlikçi ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı var ise ilk hedefleri Devlet Bahçeli oluyor. Genel Başkanımız ise göğsünü ülkesine yönelen oklara siper etmekten hiç vazgeçmiyor. Allah sağlık verdiği sürece bu hep böyle olacak gibi görünüyor. İmamı Şafii’nin de dediği gibi düşmanın okları hep hak ehlini yani, liderimizi gösteriyor.

Ne mutlu ki düşmanın okuna göğüs geren, terör örgütlerinin, emperyalizmin düşmanı olan bir genel başkanımız var” dedi.(Haber Merkezi)