Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99649
ALTIN
284.459
DOLAR
5.8613
STERLİN
7.1725
EURO
6.4365

MHP’li Öbekci’den, Bahçeli karşıtlarına sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) hemşerimiz Hasan Oğuz Öbekci, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin yaşadığı kısa süreli rahatsızlığın ardından oluşan spekülasyonlara sert tepki gösterdi.

MHP’li Öbekci’den, Bahçeli karşıtlarına sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) hemşerimiz Hasan Oğuz Öbekci, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin yaşadığı kısa süreli rahatsızlığın ardından oluşan spekülasyonlara sert tepki gösterdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:05
MHP’li Öbekci’den, Bahçeli karşıtlarına sert tepki

Devlet Bahçeli’nin tedavisi ve istirahati süresince ortaya çıkan, duyum, paylaşım ve yazıların vicdanları yaraladığını ifade eden Hasan Oğuz Öbekci, hakaret ve bedduaların alıp başını gittiğini ama bunları söyleyenlere bakınca Bahçeli’nin ne kadar doğru yolda olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Genel Başkan Özel Kalemi Murat Çeliker’in süreç içerisindeki açıklamaları ile Bahçeli’nin sağlığının iyi olduğu hususunun kamuoyu ile paylaşıldığı ve bunun da Ülkücü camianın yüreğine su serptiğini belirten Öbekci, “Genel Başkanımızın yaşadığı kısa süreli rahatsızlık ve arkasından gelen istirahat süreci kamuoyunun gündemindedir.

Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın ve Genel Başkanımızın Özel Kalemi Murat Çeliker’in süreç içerisindeki açıklamaları Genel Başkanımızın sağlığının iyi olduğu ve süreci istirahat ile atlattığı yönündedir. Bu açıklamalar ülkücü kamuoyunun yüreğine su serpmiştir. Bu vesile ile liderimize bir kez daha geçmiş olsun diyor; Rabbimin Şafi adıyla şifa vermesini diliyor; Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin diyorum.

Liderimizin istirahati esnasında geçen süreçte gördüğümüz, okuduğumuz, duyduğumuz bir takım paylaşımlar ve yazılar ise vicdanlar zedelemiş ve insanlık onurunu yaralamıştır.

Hakaretler, beddualar almış başını gitmiştir. Ama bunları söyleyenlere bakınca bile Genel Başkanımızın ne kadar doğru yolda olduğu bir defa daha ortaya çıkmıştır.

Ne kadar iş birlikçi ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı var ise ilk hedefleri Devlet Bahçeli oluyor. Genel Başkanımız ise göğsünü ülkesine yönelen oklara siper etmekten hiç vazgeçmiyor. Allah sağlık verdiği sürece bu hep böyle olacak gibi görünüyor. İmamı Şafii’nin de dediği gibi düşmanın okları hep hak ehlini yani, liderimizi gösteriyor.

Ne mutlu ki düşmanın okuna göğüs geren, terör örgütlerinin, emperyalizmin düşmanı olan bir genel başkanımız var” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Aykut Kürşat Fidan göreve başladı
Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Aykut Kürşat Fidan göreve başladı
Çorum’un dışarıda tanıtımı için girişim
Çorum’un dışarıda tanıtımı için girişim
Kömürcü’ye dost kutlaması
Kömürcü’ye dost kutlaması
BAKTAT ve SUNTAT Köln Gıda Fuarı’nda
BAKTAT ve SUNTAT Köln Gıda Fuarı’nda
Bahri Ertek’i bugün anıyoruz
Bahri Ertek’i bugün anıyoruz
Gazeteciler Cemiyeti'nden “hayırlı olsun” ziyaretleri
Gazeteciler Cemiyeti'nden “hayırlı olsun” ziyaretleri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim