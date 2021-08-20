MHP’li başkanlar Alaca’da düğüne katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve MHP’li ilçe başkanları, geçmiş dönem MHP Alaca İlçe Başkanı Alim Okur'un oğlu Enes Okur'un düğün törenine katıldı.

MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın da katıldığı düğünde MHP’li Başkanlar Alim Okur’u tebrik ederek Enes’e ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

MHP heyeti ardından Alaca Ülkü Ocakları'nı de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

