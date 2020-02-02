MHP’den Yunan milletvekiline bayrak tepkisi

Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen tepki eylemine MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetimi, MHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu, Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Ahmet Sözüdoğru, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ile Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesi Başkanı İlyas Gül, katıldı.

Gazi Caddesi’nde ki vatandaşlara ve burada bulunan esnafa Türk Bayrağı hediye ederek, kendi elleriyle işyerlerine MHP’liler tarafından bayrak asılırken vatandaşlar ve Gazi Caddesi esnafı da MHP’nin bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin" dediler.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkan Agah Karapıçak, Yunan milletvekilinin saygısızlığını şiddetle kınadıklarını belirterek Türk Bayrağına hiç kimsenin saygısızlık yapmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Karapıçak, "Alçak bir Yunan milletvekili kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk Bayrağını yırtmaya cüret etmiştir. Bu vahim bir provakasyondur. Biz ki Yunan bayrağı ayaklarımızın altına serildiği halde bir devletin bağımsızlığı ve maneviyatına duyduğumuz saygıdan o bayrağı yerden kaldıran asil bir milletiz. Lakin geçmişten ders almayan bu milletvekili, dedelerinin hazin sonuna bakarak gerekli tarih dersini almalı ve içinde bulunduğu bu gafletten kurtulmalıdır. Tarihte her toplum kendine yakışanı yapmıştır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 10 Eylül 1922’de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnemediğini hatırlatan Karapıçak, “Yunan Kralı Konstantin’in aşağılık durumuna düşmesini istememiştir. Ve demiştir ki, “Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez." Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur” dedi.

(Haber Merkezi)