MHP’den Vali Çiftçi’ye ziyaret

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile beraberindeki yöneticiler Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette MHP İl Başkanı Karapıçak ve yönetimini kutlayan Vali Çiftçi, görevlerinde başarı dileklerini iletti. Millet, memleket ve ülkenin geleceği adına yapılan sohbette Karapıçak da Vali Çiftçi ye nazik dilekleri için teşekkür etti.

Öte yandan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindeki heyet ikinci kurum ziyaretini ise geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Gülser’e yaptı. Karapıçak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i kutlayarak yeni görevinde başarı diledi. Gülser de heyete teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)