MHP’den Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından başlatılan “Adım Adım 2023; il il Anadolu” programı kapsamında düzenlenen Çorum buluşmasına katılmak üzere ilimize gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK üyesi Çorumlu hemşehrimiz Prof. Dr. Kürşat Azkur ve MYK Üyesi Sezer Yozgat, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’ni de ziyaret etti.
Güncel 14.11.2021, 19:14
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MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile diğer parti yöneticileri ile birlikte ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Sadir Durmaz ve beraberindeki heyet görüşmenin ardından misafirperverliği için Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.
MHP heyeti daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Heyete teşekkür eden Başkan Aşgın Belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Başkan Aşgın’a misafirperverliği ve nezaketi için teşekkür etti.
Ziyarete MHP’li Belediye Meclis üyeleri ve İlçe Belediye Başkanları da hazır bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
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