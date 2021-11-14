MHP’den Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a ziyaret

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile diğer parti yöneticileri ile birlikte ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Sadir Durmaz ve beraberindeki heyet görüşmenin ardından misafirperverliği için Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

MHP heyeti daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Heyete teşekkür eden Başkan Aşgın Belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Başkan Aşgın’a misafirperverliği ve nezaketi için teşekkür etti.

Ziyarete MHP’li Belediye Meclis üyeleri ve İlçe Belediye Başkanları da hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

