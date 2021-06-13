MHP’den Uzman Eğitim Kurumları’na kutlama

Ziyarette, Uzman Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Gökhan Baykara’nın yanı sıra Uzman Eğitim Kurumları Müdürü Şeref Aktaş, Uzman Eğitim Kurumları Kurucularından Nedime Yalçın da hazır bulundu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, yeni açılan Uzman Eğitim Kurumları’na hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Çorum’a bu kadar rahat geniş bir eğitim yuvası kazandırdığınız için tebrik ederim. Yeni yetişen Türk gençliğinin eğitimine hem kadronuzla hem de donanımlı binanızla hizmet edecek olmanız bizi de heyecanlandırdı. Uzman eğitim kurumlarının adını şimdiden her yerde duyar olduk. Sizleri Çorum halkına ve Türk gençliğine vereceğiniz hizmetten dolayı tebrik ederim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzman Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Gökhan Baykara ise “Eğitim tüm ülke olarak özenli davranılması gereken hassas bir konudur. Uzman kadromuzla gençlerimize destek olmak ve onları geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Eğitim, bilimin ve tekniklerin ışığında uzmanların elinde şekillenmesi gerekir. Kurum olarak bunun için buradayız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

