MHP’den üye kayıt standı

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Kadeş Barış Meydanı’nda ve Saat Kulesi yanında bulunan Hürriyet Parkı’nda üye kayıt stantlarının açılmış olduğunu açıkladı.

Standın haftasonu üç gün süreyle açık kalacağını belirten Reşit Büzkaya, “Ülkemizin geçtiği zorlu süreçte bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli önderliğinde menfi duygularımızı hiçe sayıp Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için menfur saldırılar karşısında bedenimizi kalkan eyledik. Büyük bir aşkla, şevkle sevdalısı olduğumuz partimizin göğsümüze nakşettiği vatan sevgisiyle ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için bu yola baş koyduk. Ailenize ve çevrenize partimize üyeliği bulunmayan herkesi Milliyetçi Hareket Partisi’ne üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

