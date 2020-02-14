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MHP’den sicil affı teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden bankaların kara listesine düşen on binlerce borçluya yönelik af talebi geldi.

MHP’den sicil affı teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden bankaların kara listesine düşen on binlerce borçluya yönelik af talebi geldi.

14 Şubat 2020 Cuma 21:56
MHP’den sicil affı teklifi

Ekonomik kriz nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı ve batık kredi miktarı her geçen gün artarken Milliyetçi Hareket Partisi'nden bankaların kara listesine düşen on binlerce borçluya yönelik af talebi geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; sicil affının piyasada önemli bir rahatlama yaratacağını ifade eden MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bankalardaki batık kredi oranının bir yılda yüzde 3.8'den yüzde 5.3'e çıktığını, KOBİ kredilerindeki batığın ise yüzde 10.14'e yükseldiğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bankacılık ve sermaye piyasalarına yönelik yasa teklifini değerlendiren Kalaycı, ekonomideki durgunluk nedeniyle bankaların geri dönmeyen kredilerinde büyük artış olduğunu, piyasayı rahatlatmak için geçen yıl çıkarılan finansal yapılandırma düzenlemesinden ise henüz istenen sonucun alınamadığını söyledi. Kalaycı, “Vatandaşımızı, esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi rahatlatacak kararlara ihtiyaç var. Şu anda sicil affı beklentisi var” dedi.

Kredi alacaklarında önemli artış olduğunu ifade eden Kalaycı, zamanında ödenemediği için takibe düşen kredi tutarının 2018 yılında 96.6 milyar lirayken 2019 sonunda 150.7 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Milletvekili Kalaycı, takipteki alacakların nakdi kredilere oranının yüzde 3.87'den 2019 yılında yüzde 5.36'ya yükseldiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

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