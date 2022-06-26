MHP’den şehit kabirleri ziyareti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Merkez Boğabağı Köyü’ndeki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.
Güncel 26.06.2022, 18:14
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2016 yılında Şırnak’ta hain terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Emre Beker ile 2015 yılında Mardin’de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Mesut Demirkan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.
Kabir ziyaretleri sırasında Karapıçak’a MHP İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.
Boğabağı Köyü’nde şehit kabirlerini ziyaretinden sonra şehitlerin aileleri ile de görüşen Karapıçak, tekrar başsağlığı temennisinde bulunarak, istek ve arzularını sordu. (Haber Merkezi)
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