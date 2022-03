MHP’den sağlık çalışanlarına 14 Mart jesti

MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Tüm hekimlerin ve sağlık personellerinin kutsal bir görev ifa ettiğini kaydeden MHP İl Başkanı Karapıçak, “İyileştiren, yüz güldüren, sıhhatli bir hayat için deva üreten doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Beden ve ruh sağlığı için fedakarca mücadele veren sağlık kahramanları her türlü takdir ve tebriki ziyadesiyle hak etmektedir. Sıhhat ve afiyetimiz için emek harcayan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Yaşadığımız zorlu salgın sürecinde aramızdan ayrılmış olan tüm sağlık çalışanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim her birinden ayrı ayrı razı olsun” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Karapıçak, “Fedakarlık sembolü sağlık çalışanlarının bu üstün çabalarını herkesin aklında tutmasını istiyoruz. Salgında insan hayatını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atan sağlık ordumuz için ne yapsak azdır” diye konuştu.

Sağlık çalışanları güzel temenni ve dileklerinden dolayı Agah Karapıçak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)