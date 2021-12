MHP’den özel öğrencilere kutlama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Dünya Engelliler Günü nedeniyle merkez Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’na özel bir ziyarette bulundu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a ziyareti sırasında Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve MHP Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. Her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ettiklerini belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, yaptığı ziyarette okul idarecileri öğretmenleri ile bir araya gelerek okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Uygulama okulunda eğitim gören özel öğrencilerle sohbet eden İl Başkanı Karapıçak, onlarla birlikte pasta kesti. Engelli bireyleri toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Karapıçak, “Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmektedir. Onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde hepimize görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her gününü onları anlamak için fırsat bilmeliyiz. Engelli olmak bir tercih olmamakla birlikte, her birey bir engelli adayıdır. Rabb'im kalbimize engel koymasın. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayalım” diye konuştu.

Öğrenciler ile birebir ilgilenip, çocuklar ile hatıra fotoğrafları çektiren Agah Karapıçak, “Bizlere bu imkanı tanıyan kıymetli okul yönetimine şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama okulu yöneticileri de Karapıçak ve yönetimine öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)