MHP’den Oğuzlar ve Kargı’ya yeni başkan

MHP’de istifa eden Kargı İlçe Başkanı Raşit Erdoğan’ın yerine Murat Soruk atandı. İl Başkanlığı’nda Karapıçak tarafından yapılan atama ile 4 yıldır Kargı Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan Murat Soruk’un MHP Kargı İlçe Başkanı olarak atandığı açıklandı.

Atama belgesini Soruk’a teslim eden, İl Başkanı Karapıçak, “Parti Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkilere istinaden MYK ve Başkanlık Divanı tarafından, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı olarak Kargı İlçe Teşkilatımızda devir teslim gerçekleştirdik. MHP Kargı İlçe Başkanlığı görevi Murat Soruk’a tebliğ edilmiştir. Bugüne kadar İlçe başkanlığı görevini icra etmiş olan Raşit Erdoğan Başkanımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Bayrağı devralan yeni İlçe Yönetimimiz ile bir ve beraber olarak; bayrağı daha ileri taşıyacaklarına güvenimiz tamdır. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ayrıca Oğuzlar İlçe Teşkilatı’na da atama yaptı. İl Başkanı Karapıçak, yaptığı açıklamada, Parti Tüzüğünün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkilere istinaden MYK ve Başkanlık Divanı tarafından, MHP Çorum İl Teşkilatı olarak Oğuzlar İlçe Teşkilatında devir teslim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Oğuzlar İlçe Başkanlığı görevini Ahmet Çörekçi’ye tebliğ ettiklerini belirten Karapıçak, “Bugüne kadar İlçe başkanlığı görevini icra etmiş olan Mustafa Kolbaşı Başkanımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Bayrağı devralan yeni İlçe Yönetimimiz ile bir ve beraber olarak ; bayrağı daha ileri taşıyacaklarına güvenimiz tamdır. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)