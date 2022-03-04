MHP’den Masatlı’ya ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindeki heyet Çorumlu Amasya Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 04.03.2022, 19:21
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MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya’nın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Amasya Valisi Mustafa Masatlı, MHP İl Başkanı Karapıçak’a teşekkür etti.
(Uğur GÖRKEM)
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