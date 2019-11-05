MHP’den kurum müdürlerine ziyaret

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Müftüsü Muharrem Biçer’e müftülük çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile beraberindeki İl Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık’ı da ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretlerde iki kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Karapıçak ve beraberindeki heyet Sarı ve Başıaçık’a misafirperverlikleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)