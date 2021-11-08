MHP'den kanser hastaları derneklerine destek sözü

Karapıçak ve KAÇEP Yönetimi; Kanser Haftası sebebi ile Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAN-DER) ve birlikle Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER)’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a inşa edilecek olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin yapımına başlandığını hatırlatan Karapıçak, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine yapılan merkez, 10 milyon TL’ye mal olacak. Kemoterapi, PET, Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi ve Linac Tedavisi bölümlerinden oluşan merkezin tamamlanmasıyla birlikte il dışı sevklerinde önüne geçilecektir” diye konuştu.

Dernek başkanlarına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Karapıçak, “Ka-Der Başkanı Sayın Bekir Şahin Beye, Kan-Der Başkanı Sayın Hülya Karabıyık Hanımefendi ve kıymetli yönetimlerine misafirperverlikleri adına çok teşekkür ediyoruz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.

Karapıçak, Çorum'da kanser hastaları derneklerinin tüm etkinliklerini desteklediklerini ve tüm etkinliklerinde etkin rol alabileceklerinin sözünü verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Karabıyık ve Şahin, MHP İl Başkanı Karapıçak ve MHP'li kadınlara teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)

