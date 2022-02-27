MHP’den esnafa kahvaltılı ziyaret

Agah Karapıçak, “Çay sizden, peynir-simit bizden” diyerek Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafla sabah kahvaltısında bir araya geldi. “Sevinçte, tasada, kıvançta bir ve beraberiz” diye konuşan Karapıçak, her zaman Türk milletiyle iç içe olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

2023 lider ülke Türkiye yolunda, Çorum için, Türkiye için MHP’nin varlığı ve önemini yılmadan yorulmadan anlatmaya devam edeceklerini dile getiren Karapıçak’a esnaf ziyaretinde Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İl Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Esnafın sofrasına konuk olan Karapıçak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise “Derdimiz Devlet, sevdamız Millet diyerek, 2023 Lider Ülke Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda milletimizle iç içe olamaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” görüşlerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

