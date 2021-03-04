MHP’den esnaf ziyaretleri

Uzun zamandır pandemi dolayısıyla işyerlerini açamayan Çorum esnafının normalleşme süreciyle birlikte kepenklerini yeniden açması dolayısıyla MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya da, esnaf ziyareti yaparak hayırlı işler temennisinde bulundu.

“BİR YILDIR ÇETİN İMTİHANDAN GEÇTİK”

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’yi derinden etkilediğini belirten Büzkaya, “Geride bıraktığımız bir yılda toplum olarak çetin bir imtihandan geçtik. Ailelerimiz, sevdiklerimiz ve yakınlarımız için endişelendik. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına gidemediler. İşyerleri kapandı, esnaflarımız maddi ve manevi zorluklar yaşadılar.

Bu zorlu günlerde büyük ve necip Türk milleti devletimizin belirlediği kurallara bağlı kalarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir, bu bilinçle harekete etmeye de devam etmektedir. Şükürler olsun ki karanlık ve umutsuz günler geride kalmakta tünelin ucundaki çıkış ışığı görünmektedir” dedi.

“ESNAFIMIZIN MUTLULUĞUNA VE HEYECANINA ORTAK OLDUK”

Uzun süre işyerleri kapalı kalan Çorum esnafını ziyaret ederek heyecanlarına ve mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Büzkaya, “Normalleşme adımları doğrultusunda devletimiz yeni uygulamaları hayata geçirmiştir. 1 Mart 2021 tarihi itibariyle kısmi ve kontrollü açılma koşulları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milletimize duyurulmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşları normal mesailerine dönerek öğretmen ve öğrencilerimiz okullarına kavuşmuş, işyerleri açılmıştır. Kuşkusuz bu zorlu zamanlarda başta sağlık çalışanları olmak birçok meslek grubu fedakârca çalışarak salgınla mücadele etmiştir. Hepsine minnettarız.

Gelinen bu noktada esnaflarımıza ve işyeri sahiplerimize özel bir parantez açmanın gerekliliğine inanıyorum. Salgın döneminden en olumsuz etkilenen kesim kuşkusuz esnaflarımızdı. Esnaflarımız insanüstü bir fedakârlık ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek sürecin başkahramanlarından olmuşlardır.

Bir yandan toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlar bir yandan da maddi zorluklarla mücadele etmişlerdir. Piyasanın durma noktasına geldiği, tedbirlerin sıkılaştırıldığı dönemlerde metanetle hareket ederek devletimizin ve milletimizin yanında olmuşlardır” şeklinde konuştu

“MHP OLARAK ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

“Bu vesile ile normalleşmenin ilk gününde esnaflarımızı ziyaret ederek, hissettiğimiz duygu ve düşünceleri kendileri ile yüz yüze paylaşmayı istedik” diyen Büzkaya, “Fedakârlıkları için doğrudan şükranlarımızı ifade ettik. Önümüzdeki günlerin bereketli ve huzurlu olması için taşıdığımız inancı kendileriyle paylaşma fırsatı bulduk. Tüm esnaflarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızın taleplerini titizlikle takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)