MHP’den esnaf ziyaretleri
MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.
Güncel 02.04.2022, 12:40
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Gülabibey ve Mimar Sinan mahallelerinde kahvehanede bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Karapıçak, MHP ve Cumhur İttifakının dününü, bugününü ve yarınını anlattı.
Karapıçak, “Bizleri bekleyen gönül coğrafyamızın huzuru için daha güçlü bir Türkiye'nin gerekliliğini anlattık. Aziz milletimizle birlikte zillete geçit vermeyeceğimizi haykırdık” dedi.
(Haber Merkezi)
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