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MHP’den ÇOSİAD ve KOSGEB ziyareti

Geçtiğimiz ay içerisinde MHP Çorum İl Başkanlığı görevini Arslan Kaynar’dan devir alan Agah Karapıçak ve yönetimi, çeşitli kurum-kuruluş ve STK’lara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP’den ÇOSİAD ve KOSGEB ziyareti

Geçtiğimiz ay içerisinde MHP Çorum İl Başkanlığı görevini Arslan Kaynar’dan devir alan Agah Karapıçak ve yönetimi, çeşitli kurum-kuruluş ve STK’lara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

20 Ekim 2019 Pazar 21:30
MHP’den ÇOSİAD ve KOSGEB ziyareti

MHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; ziyaretlere ilişkin şu bilgiler verildi:

“İl Başkanı Ağah Karapıçak ve yönetimi ilk olarak; Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği(ÇOSİAD) ziyaretini ederek, ÇOSİAD Başkanı Sayın Hayri Şamlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü. Ziyarette ilimizin kalkınmasına öncülük eden sanayi bölgemiz ve İşadamlarımızın beklentileri ile birlikte ülke gündemini değerlendirildi.”

KOSGEB İL MÜDÜRÜ YILDIZ İLE İSTİŞARE

Başkan Agah Karapıçak ve yönetimi, daha sonra da T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Yusuf Yıldız’ı ziyaret ederek, destek programları ve işletmelerin genel durumlarına dair istişarelerde bulundu.

(Haber Merkezi)

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