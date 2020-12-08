MHP’den Belediye’ye teşekkür

Güloğlu konuşmasında, “Tüm dünyayı etkisi altına alan covit-19 salgını sebebiyle dünyada pandemi ilan edilmiştir. Ülkemiz de ekonomik ve sosyal olumsuz etkileriyle yüz yüze kalmıştır. MHP grubu olarak çalışmaları yakından takip ederek, hemşerilerimiz ve milletimiz adına yapılan her faydalı çalışmayı desteklediğimizin bilinmesini belirtmek isterim.

Çorum genelinde belediyemiz pandemi sürecinde tüm Çorumluların ihtiyaçlarını giderme noktasında özverili ve hassas çalışmalarıyla takdir toplamıştır” dedi.

“Çorum Belediyesi olarak dezenfeksiyon işlemleri ve çevre temizliği özenle yapılmaktadır” diyen Güloğlu, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Bu süreçte de İl Sağlık Müdürlüğüne de filyasyon ekiplerince kullanılmak üzere hemşerilerimizin hizmetine 32 adet araç tahsis etmiştir. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın her türlü ihtiyaçlarında yanında olduğunu gösteren Çorum Belediyesine, belediye başkanımıza, meclis üyelerimize ve belediye ekiplerimize, Çorum Valiliğimize kolluk güçlerimize İl Sağlık Müdürlüğü Ekiplerine ve gecesini gündüzüne katan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimine, hastane yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına bir sağlık çalışanı olarak şahsım ve grubum adına teşekkür ederim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı dilerim. Hastanede tedavi gören hastalarımıza da Allahtan acil şifalar dilerim. Çorum Belediyesi çevre ve yenilenebilir enerji alanında birçok belediyenin önünde bir vizyon sergilemektedir. Bu bağlamda çevreye gösterdiği hassasiyet ve enerjide dışa bağımlılığın sonlandırılması hususunda yaptığı çalışmalardan dolayı belediye başkanı ve ekibini kutluyor ve MHP belediye meclis grubu adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni yapılan ve Türkiye’de ilk ve tek olan biokütle enerji tesisimizin tüm belediye meclis üyelerimizle beraber ziyaret etmeyi öneriyorum.” (Haber Merkezi)