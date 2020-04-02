MHP’den belediyelere teşekkür

Vatan sevgisinin millete hizmetin en büyük gücü olduğunu belirten Karapıçak, Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birinin de yerel yönetimler olduğunu vurguladı.

Yerel hizmetleri zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunan, çevreye duyarlı ve mimari estetiğe önem vererek toplumsal çıkarları gözeten plan ve projeleri yapıp uygulayan, doğal tarihi ve kültürel mirasları koruyan, yoksulları koruyup kollayan, hizmette eşitlik ilkesinden asla sapmadan çağdaş kent ortamlarını temin ederek, yerel yönetimlerin etkin gücünü en üretken biçimde kullanarak sorumluluk alanlarını gece gündüz demeden özveriyle çalışarak yaşanılabilir hale getiren Belediye Başkanlarını hizmetlerinde ki birinci yıllarında çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini belirten Karapıçak, “Genel başkanımız, Devlet Bahçeli Bey'in milletin gönül tahtında kabul gören, ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ ilkesini yerele yansıtarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik misyonunu sahaya yansıtan Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanımız Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanlarımız Mesut Ocaklı başkanlarımıza tebriklerimizi, takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız. Her birinden Rabbim ayrı ayrı razı olsun” dedi.(Haber Merkezi)