MHP’den Ahlatcı’ya kutlama

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret eden MHP heyeti, kongre sonrası yeniden göreve seçilen Yusuf Ahlatcı’yı kutladı. Agah Karapıçak ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Yusuf Ahlatcı; “Genel Başkanımız ce Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizlerin omuz omuza vereceği micadelenin başarısına bağlıdır” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Karapıçak da ziyaretle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı kongre sonrasında güven tazeleyip görevine devam etmesinden dolayı tebrik ederek, yakın zamanda taşınmış oldukları yeni hizmet binalarından dolayı da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ak Parti İl Başkanımız ve tüm teşkilat çalışanlarına misafirperverlikleri adına teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Rabb’im geleceğin “Lider Ülke Türkiye”sine giden yolda birlik ve huzurumuzu daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ve Çorum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonunda MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya günün önemine binaen hediye takdim etti.

(Haber Merkezi)