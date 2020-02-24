MHP’de tablo jesti

Partililer ziyarette karşılıklı sohbet yapılarak, çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Agah Karapıçak, Uğurludağ ilçe teşkilatına teşekkür ederek, "Rabbim birliğimizi daim etsin. Var olsun teşkilatımız" dedi.

MHP Uğurludağ Teşkilatı tarafından Karapıçak'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yan yana çekilmiş fotoğrafının halıya işletmiş tablosu hediye edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile memnuniyetini dile getiren Karapıçak, "Halı üzerine nakşedilmiş, bizleri ziyadesi ile mutlu eden bu güzel tablo hediyesinden dolayı, Uğurludağ İlçe Başkanımız Şuayip İpek 'e çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan MHP Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, MHP Merkez İlçe Başkanı olarak atanan Reşit Büzkaya''ya ve Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik’i de ziyaret ederek tablo hediye etti.

(Haber Merkezi)