MHP’de Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, parti merkezinde düzenlenen törenle yetki belgesini Büzkaya'ya verdi.

Agah Karapıçak, törende yaptığı konuşmada, Büzkaya'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın görevlendirmesiyle merkez ilçe başkanlığı görevine getirildiğini söyledi.

Reşit Büzkaya ise uzun yıllar MHP çatısı altında bulunduğunu belirterek, “Genç, dinamik ve inanmış siyasi kadromuzla gece-gündüz yorulmadan çalışacağız” dedi. Büzkaya, Çorum’u özlediği ve hak ettiği ‘Memleket için siyaset ve ‘Millet için hizmet’ anlayışına kavuşturacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı’nın ruhuna ve milli hedeflerine zarar verecek her türlü tutum ve davranışla mücadele edeceklerini vurgulayan Büzkaya, “İstisnasız her insanımıza ulaşıp, mazlumun ve masumun sesi olan, hak ve adaletin savunucusu olan bir siyaset anlayışı ortaya koyacağız” vurguladı.

Büzkaya, “Türk milletinin kutlu devlet, hür ve bağımsız millet davasının yılmaz savunucusu ve teminatı olan ülkücü hareketin tek siyasi kurumu olan MHP kadrolarında bir nefer olmanın siyasal, sosyal ve tarihsel sorumluluğunun farkında olduğumuzun bilinmesini isterim. Türk milletinin refahı ve Türk Devleti’nin bekasını her türlü meselenin üzerinde görmekteyiz. Son yıllarda ülkemizin içerden ve dışardan saldırılara maruz kaldığı tehdit ve saldırılar karşısında genel başkanımızın her fırsatta vurgu yaptığı milli politikalar için yorulmadan çalışacağız. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ortaya çıkan tehditler, küresel emperyalist güçlerin coğrafyamıza kasteden hain emellerine yönelik girişimleri, Türk milliyetçilerinin yükünü her zamankinden daha da önemli hale getirmiştir. Bu kapsamda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin birleştirici gücünün ülkemizin güçlenmesi ve gelişmesi için ne denli önemli olduğunu görmekteyiz. Cumhur İttifakı’nın ruhuna ve milli hedeflerine zarar verecek her türlü tutum ve davranışla mücadele edeceğiz. İstisnasız her insanımıza ulaşıp, mazlumun ve masumun sesi olan, hak ve adaletin savunucusu olan bir siyaset anlayışı ortaya koyacağız. Hiçbir şahsi menfaat ve çıkar milli ülkülerimizin üzerinde olmayacaktır. Genç, dinamik ve inanmış siyasi kadromuzla gece-gündüz yorulmadan çalışacağız. Eş, dost, yandaş, kayırmacılığına hapsolmuş kısır ve ucuz politik yanlışlara müsaade etmeyeceğiz. Çorum’u özlediği ve hak ettiği ‘Memleket için siyaset ve ‘Millet için hizmet’ anlayışına kavuşturacağız. Gönlümüz hep Çorum, aklımız hep Türkiye olacaktır” diyerek konuşmasını tamamlandı.

Büzkaya, toplantının ardından partililerin tebriklerini kabul etti.

(Yusuf ÇINAR)