MHP’de kongre günü

“İstiklal için birlik, istikbal için dirlik” ve “Kazanan Türkiye olacak” sloganlarının kullanılacağı kurultaya tek aday olarak girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 9. kez genel başkan seçilmesi bekleniyor. Kurultayda, partinin kayıtlı 1400 delegesi, 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hafta içine alınan kongre, delege, parti yöneticileri ve bazı siyasi partilerden davetliler dışında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. CHP, İYİ Parti ve HDP’ye davetiye yollanmayan kongreye AK Parti ve BBP’den üst düzey katılım sağlanacak.

Öte yandan kongre için yola çıkan MHP Çorum Teşkilat yöneticileri Ankara’ya ulaştı. Heyetle ilgili bir paylaşımda bulunan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak; “Çorum Teşkilatı olarak Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrindeyiz. 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek 13. Olağan Büyük Kurultayımız öncesinde Üst Kurul Delegelerimiz ve İlçe Başkanlarımızla bir araya gelerek Kurultayımıza dair istişarelerde bulunduk. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

