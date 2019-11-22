MHP’de kapsamlı istişare

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ilk olarak MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan’ı ziyaret etti.

Göreve başladığı günden itibaren yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren MHP İl Başkanı Karapıçak, kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelenlere iade-i ziyaretlerini de ihmal etmiyor.

Agah Karapıçak, son olarak da aynı çatı altında bulunmalarına rağmen Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan’ı da ziyaret etti. MHP İl Başkanı Karapıçak, il yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında MHP Merkez İlçe Başkanı Onan ile hem partilerinin geleceği, hem de Çorum’un temel sorunları ve genel durumu hakkında istişarede bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, bu ziyaretin ardından İl Yönetim Kurulu üyeleriyle de ayrıca biraraya gelerek bir istişare toplantısı yaptı. Karapıçak bu toplantı ile ilgili sosyal paylaşım sitesinden yaptığı değerlendirmede ise “Var olsun Bozkurt yürekler! İl Yönetim Kurulumuzla istişare toplantısındayız. Çorum için gelecek, Milliyetçi Hareket ! Derdimiz Dava İlacımız İstişare” görüşlerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)