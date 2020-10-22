MHP’de İl kongresi 25 Ekim Pazar günü

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, partilerinin 13. Olağan kongresinin 25 Ekim 2020 Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını belirterek genel kurula yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında delegelerin dışında seyirci alınmayacağını bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdirleri, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın talimatı ile “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik”, “Kazanan Türkiye olacak” sloganları ile yapılacağını belirten Karapıçak; “Liderimizin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda bütün Ülküdaşlarımızı, partimize gönül veren bütün vatandaşlarımızı bir ve beraber olmaya davet ediyoruz. Birlik beraberliğimizin pekişmesine vesile olması dileğiyle, kongremizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

