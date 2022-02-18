MHP’de geniş kapsamlı istişare

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile birlikte İlçe Başkanları Şerafettin Ercoşkun, Bekir Güngör, Satılmış Karatağ, Ali Alıcı, Mustafa Çiğdem, Hüseyın Güneş, Murat Eraslan, Erol Büker, Ahmet Çörekçi, Murat Soruk ve Şuayip İpek ile buluşan Karapıçak, “İstiklal için Birlik, İstikbal İçin Dirlik” yolunda ilçe başkanları ile Kızılcahamam kampındaki çalışmaları değerlendirdiklerini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

