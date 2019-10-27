MHP ziyaretlere devam ediyor

Bir süre önce il başkanlığı görevine atanan Karapıçak, Çorum’da başta resmi kurum ve kuruluşlar olmak üzere STK, oda, dernek, sendika gibi kuruluşları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek istişarede bulunuyor. Bu çerçevede son olarak da Çorum Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ve Müze Müdürü Metin Çakar’ı ziyaret eden MHP İl Başkanı Karapıçak, Çorum genelinde ve gündeminde var olan konular hakkında fikir alışverişi yaptı. Karapıçak’ın ziyaretlerine MHP il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

(Haber Merkezi)