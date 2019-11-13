MHP yönetiminden Rektör Öztürk’e nezaket ziyareti

Bir süre önce MHP İl Başkanlığı görevine atanan ve yeni yönetimini belirleyen Agah Karapıçak, Çorum’da başta resmi kurum ve kuruluşlar olmak üzere STK, oda, dernek, sendika gibi kuruluşları ziyaret ederek hem tanımaya çalışıyor, hem de sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek bunlarla ilgili istişarelerde bulunuyor.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret eden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a, MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik de eşlik etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ile Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de hazır bulundu. Hitit Üniversitesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler alınan ziyaret sohbet havasında tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, MHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Yarınların inşaasında eğitimin önemine değinen MHP İl Başkanı Karapıçak da Rektör Öztürk’e gösterdiği sıcak ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)