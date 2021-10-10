MHP yeni binasına taşındı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı Taşhan Caddesi’nde bulunan yeni teşkilat binasına taşındı.
Güncel 10.10.2021, 19:08
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Yeni binalarına taşınan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “mekanın ve teşkilatların asıl sahiplerinin ülkücü şehitlerin aileleri” olduğunu belirterek, “Türk tarihine mühür vuran, Türkiye’nin bir dönemine mübarek mücadeleleri ile imza atan kahraman şehitlerimizi Fatihalarla, Yasin-i Şerif’lerle anıyoruz” dedi.
Yeni parti binasının her gün saat 10.00-17.00 arası açık olduğunu belirten Karapıçak, herkesi çay içmeye beklediklerini ifade etti. (Haber Merkezi)
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