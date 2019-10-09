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MHP, Şoförler Odası’nı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindeki heyet, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i makamında ziyaret etti.

MHP, Şoförler Odası’nı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindeki heyet, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i makamında ziyaret etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:58
MHP, Şoförler Odası’nı ziyaret etti

Ziyarette konuşan MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, göreve geldikleri günden bu yana amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde bir dönem geçirmek olduğunu kaydetti. Karapıçak, “Çorum’a hizmet için gece gündüz demeden çalışacağız. Çorum’un ortak noktasında herkesle buluşmaya kucaklaşmaya hazırız. Birlik ve beraberlik ruhu içinde güzel bir dönem geçireceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ise, “Kısa bir süre önce göreve gelen MHP İl Başkanı Sayın Agah Karapıçak’a ve yönetim kurulu üyelerine, şoför ve nakliyeci esnafını unutmayarak ziyaretimize geldiği için teşekkür ediyoruz. Çorum için hayırlı bir dönem geçirmesini diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.10.2019 00:38
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