MHP MYK Üyesi Kürşat Azkur’dan Çorum ziyareti

MHP MYK Üyesi Prof. Dr. A. Kürşat Azkur ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada MHP Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyeleri ile istişareler gerçekleştirerek gündeme dair konularda bilgi alışverişinde bulunan Prof. Dr. A. Kürşat Azkur daha sonra ise beraberinde Karapıçak ile birlikte Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik'i makamında ziyaret edilerek bir süre görüştü.

Ziyaretlerinden dolayı Azkur ve Karapıçak ile beraberindeki heyete teşekkür eden Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, ocağın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Azkur ve beraberindeki heyet daha sonra ise yakın zamanda hizmet vermeye hazırlanan MHP’ni yeni hizmet binasını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Prof. Dr. A. Kürşat Azkur ve beraberindekilere teşkilata yaptıkları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, memnuniyetini belirtti.



(Volkan SINAYUÇ)

