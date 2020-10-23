MHP kongresi yarın

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, partilerinin 13. Olağan kongresinin yarın saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını belirterek genel kurula yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında delegelerin dışında seyirci alınmayacağını bildirdi.

Karapıçak, “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik” ve “Kazanan Türkiye olacak” sloganları ile yapılacak kongrenin birlik beraberliklerinin pekişmesine vesile olarak ülkemize hayırlı olmasını da temenni etti.

(Haber Merkezi)