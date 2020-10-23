Son Dakika

MHP kongresi yarın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı’nın olağan genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Güncel 23.10.2020, 22:55
58
MHP kongresi yarın

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, partilerinin 13. Olağan kongresinin yarın saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını belirterek genel kurula yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında delegelerin dışında seyirci alınmayacağını bildirdi.

Karapıçak, “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik” ve “Kazanan Türkiye olacak” sloganları ile yapılacak kongrenin birlik beraberliklerinin pekişmesine vesile olarak ülkemize hayırlı olmasını da temenni etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:53
Öğle 12:30
İkindi 15:27
Akşam 17:56
Yatsı 19:15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@